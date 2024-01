Tv: Cuperlo (Pd), confronto Meloni-Schlein avvenga presto e con regole chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una notizia buona però c’è e sarà il confronto televisivo tra la presidente del Consiglio e la segretaria del Pd. Sul punto coltivo due speranze. Che il confronto avvenga presto. E che le regole di palazzo Chigi prevedano anche il diritto di parola per Elly". Si chiude così un lungo post su Facebook del deputato Pd Gianni Cuperlo a commento della conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cuperlo, immaginando anche la possibilità di replica da parte dell’interrogante, scrive che "forse la sceneggiatura avrebbe potuto cambiare in meglio, intendo nella logica della verità dei fatti". E il deputato del Pd fa molti esempi come quello sul premierato dove, con "il testo attuale il capo dello Stato è obbligato a sciogliere le Camere a meno che non riesca a individuare un premier alternativo tra i parlamentari (solo i parlamentari) della maggioranza che ha vinto le elezioni". O sull'Autonomia differenziata, dove viene contestata l’affermazione secondo la quale "con l'Autonomia differenziata nulla si toglie a una regione per darla a un’alta", ,ma "non è così" - scrive Cuperlo -, evidenziando una "contraddizione" nel presidente del Consiglio, citando il Servizio studi del Senato: "le Regioni del Mezzogiorno più povere, ovvero quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio, potrebbero avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive", che tradotto significa penalizzare in termini di servizi pubblici essenziali la parte del Paese che di quei servizi di qualità continua ad avere più bisogno". (segue) (Rin)