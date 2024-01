Tv: Cuperlo (Pd), confronto Meloni-Schlein avvenga presto e con regole chiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuperlo immagina anche una replica sulla questione degli appalti Anas. Per l’esponente Pd "i fatti oggetto dell’inchiesta riguardano un arco di tempo che va dal 2021 al 2023, alcuni di questi elementi sono relativi al ministero oggi guidato dal leader della Lega che avrebbe il dovere di riferire al parlamento l’esistenza o meno di condizionamenti in essere sul versante strategico di appalti per centinaia di milioni di euro. Il garantismo in questo caso non c’entra nulla, siamo di fronte a una questione politica che non può essere trattata come la polvere sotto il tappeto". Cuperlo passa in rassegna "replicando" tutte le questioni sollevate nella conferenza stampa e sul tema della "ricattabilità" della premier, il parlamentare Pd osserva che "una grande democrazia come la nostra non può tollerare che il capo del governo esca con tali affermazioni sottraendosi all’obbligo di spiegare a cosa concretamente si riferisca e se sia a conoscenza di qualche pericoloso tentativo di condizionare le scelte strategiche del nostro sistema-Paese. L’affermazione è perciò un misto di incoscienza, inconsapevolezza e irresponsabilità. Prima Meloni lo capisce, meglio sarà per gli italiani". (Rin)