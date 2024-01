Roma: Califano (Pd Lazio), gravi parole di Tajani su Frascati, nessun allarme legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Frascati "ai suoi cittadini, alle istituzioni e alle forze dell'ordine va il mio sostegno e la mia solidarietà dopo le parole, superficiali e fuorvianti, del ministro e vicepremier Antonio Tajani". Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd del Lazio, Michela Califano. "Distorcere l'immagine di una città così bella e ben amministrata, facendosi tirare per la giacchetta da questo populismo urlato molto in voga nel suo governo è quanto di più nocivo ci si possa attendere da un membro della Repubblica italiana - spiega -. Non mi sembra nemmeno che nessuno dei suoi colleghi abbia parlato di allarme legalità riferendosi a un parlamentare munito di pistola a un cenone di Capodanno. Caricare di eccessiva enfasi un drammatico ma isolato episodio di cronaca trasformandolo in un indistinto allarme sociale, rischia di dare una rappresentazione fuorviante e marchiare un Comune e tutto il suo tessuto cittadino che invece si sono sempre contraddistinti per la bontà delle loro iniziative". (segue) (Com)