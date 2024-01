Roma: Califano (Pd Lazio), gravi parole di Tajani su Frascati, nessun allarme legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per via dei miei impegni istituzionali frequento molto Frascati - prosegue Califano -. Nulla di più diverso da quella raccontata da Tajani. Dai nostri rappresentanti al governo ci aspettiamo altro. Che si battano, seriamente, per i nostri territori. L'ultima legge di bilancio è stata molto amara. Miliardi e miliardi di euro di infrastrutture cancellati o dirottati al nord. Se davvero si tiene alla tenuta sociale non di Frascati ma dell'Italia ci si batta affinché i Comuni non vengano lasciati soli ma sentano il sostegno del proprio governo. Il populismo non ha mai portato a nulla di buono", conclude. (Com)