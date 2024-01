Inflazione: Coldiretti, nel 2023 italiani hanno speso 9 miliardi in più e mangiato meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Coldiretti/Censis il 76,9 per cento degli italiani prepara regolarmente una lista della spesa con relativa programmazione di cosa comperare che aiuta a tenere sotto controllo gli acquisti d'impulso ed a gestire con più oculatezza i budget familiari. L'emergenza si estende alle imprese agricole colpite dal maltempo che ha decimato i raccolti e dai bassi prezzi pagati alla produzione che non molti casi non coprono neanche i costi di produzione con il rischio dell'abbandono di interi territori. In questo contesto è importante nel Pnrr l'aumento dei fondi per l'agroalimentare destinati agli accordi nella filiera per salvare la spesa delle famiglie italiane e sostenere l'approvvigionamento alimentare del Paese. Un'occasione unica - conclude la Coldiretti, che non va sprecata per crescere e garantire una più equa distribuzione del valore lungo la filiera, dal produttore al consumatore. (Com)