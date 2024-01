Scuola: Ciaccheri (Sce), con dimensionamento governo Meloni si dimostra nemico di istituti Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione del governo Meloni nella Regione Lazio sul dimensionamento scolastico "che procede ad annullare autonomia di comunità scolastiche dentro e fuori Roma è la cartina di tornasole della destra che penalizza i territori periferici della città, umilia le comunità educanti e le professionalità della scuola". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Una decisione scellerata che va a toccare i luoghi più importanti della nostra comunità, ovvero le nostre scuole - prosegue -. Il governo Rocca si ricordi di rappresentare i cittadini del Lazio e della nostra città piuttosto che piegarsi ai diktat del governo Meloni disinteressato dei reali destini della nostra città. Il ministero dell'Istruzione di Meloni si candida a sostenere una scelta di austerità e umiliazione che renderà famiglie e studenti più deboli in un diritto essenziale - conclude -. Non rimarremo in silenzio: la scuola pubblica non si può smantellare".(Com)