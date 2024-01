Spagna: Uniti per la Catalogna annuncia voto contrario a proroga misure anti-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uniti per la Catalogna (JxCat) ha annunciato oggi che voterà contro il decreto legge Omnibus che estende a tutto il 2024 gran parte del pacchetto di misure anti-crisi approvate dal governo spagnolo di Pedro Sanchez che si è concluso lo scorso 31 dicembre. Il partito guidato da Carles Puigdemont ha confermato che voterà contro l'iniziativa, che sarà discussa mercoledì prossimo al Congresso dei deputati insieme agli emendamenti alla legge di amnistia. Secondo il partito indipendentista catalano, il testo "metterebbe in pericolo" l'applicazione della misura di grazia a coloro che sono stati incriminati per il referendum illegale del primo ottobre 2017. JxCat ha chiesto al governo di ritirare il decreto e di presentarne uno nuovo senza le misure che considerano inaccettabili. Il decreto legge approvato il 19 dicembre dal Consiglio dei ministri includeva anche gli impegni assunti con Bruxelles per il 2023 che erano stati lasciati in sospeso a causa delle elezioni anticipate. (Spm)