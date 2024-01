Roma: Ciarla (Pd Lazio), ottima notizia aggiudicazione gara tramvia Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affidamento da parte di Invitalia della progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Tramvia Togliatti "è un'ottima notizia". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd del Lazio, Mario Ciarla. "Un investimento importante per costruire una linea tangenziale che partirà da Ponte Mammolo (linea Metro B) fino ad arrivare a Subaugusta (linea Metro A) e un passo significativo per dotare Roma di una infrastruttura strategica per la mobilità nel quadrante sud-est della città", conclude. (Com)