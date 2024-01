Milano: Mirabelli (Pd), Giovanni Poletti un esempio, ha vissuto combattendo, senza fermarsi alle difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciao Giovanni. Ci mancherai. Hai vissuto combattendo e non ti sei mai fermato di fronte alle difficoltà, le hai affrontate con coraggio e determinazione senza mai trascurare la tua famiglia, il tuo partito e la tua cooperativa. Per me sei stato un esempio. Anche quando non siamo stati d'accordo tra noi non sono mai mancati affetto e stima. Ora riposa in pace". Così su Facebook il Senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato ricorda Giovanni Poletti, scomparso oggi, già Presidente della Cooperativa Edificatrice di Niguarda divenuta poi Abitare Società Cooperativa, in passato Presidente del Consiglio di Zona e grande esponente della sinistra niguardese, dal Pci al Pd, dove era dirigente del Circolo Pd Rigoldi a Niguarda. (Com)