Germania: ex direttore intelligence non esclude collaborazione tra il suo partito e Afd

- L'ex direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv, l'agenzia di intelligence interna tedesca), Hans-Georg Maassen, non esclude una collaborazione tra il partito che intende fondare e Alternativa per la Germania (Afd), formazione nazionalconservatrice all'opposizione al Bundestag. Allo stesso tempo, Maassen ha aperto al gruppo di estrema sinistra Associazione Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw). Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, l'ex funzionario ha dichiarato: “Parliamo con tutti, da sinistra a destra, se mai raggiungeremo un'intesa è una questione completamente diversa”. Maassen ha quindi elogiato sia Afd sia Wagenknecht, già deputata del partito post-comunista La Sinistra e fondatrice del Bsw, per aver “semplicemente espresso in maniera aperta e libera i problemi che abbiamo in Germania”. L'ex direttore del Bfv si è detto “davvero molto vicino ad alcuni” esponenti di Afd e del Bsw, inclusa Sahra Wagenknecht”, che apprezza. Tuttavia, in merito alle soluzioni, tra il progetto politico di Maassen, i nazionalconservatori e l'estrema sinistra vi sono differenze significative. In particolare, l'ex funzionario ha sottolineato di non sostenere slogan come “Fuori gli stranieri” e “Basta con l'immigrazione in Germania”. Per Maassen, il suo partito sostiene una politica improntata sul senso della misura: “Vogliamo soprattutto molto, molto, molto meno Stato, niente più paternalismo”. Afd punta, invece, su “molto Stato, ma soltanto per i tedeschi”. L'ex direttore del Bfv ha poi affermato che intende fondare il proprio partito “in tempi relativamente brevi” aggiungendo che, se il progetto dovesse fallire, lascerà l'Unione cristiano-democratrica (Cdu) da cui già rischia l'espulsione. (segue) (Geb)