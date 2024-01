Germania: ex direttore intelligence non esclude collaborazione tra il suo partito e Afd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​Maassen vuole trasformare in partito l’Unione dei valori, associazione ultraconservatrice di cui è presidente, modificandone gli statuti ma mantenendone il nome. Secondo l’ex funzionario, questo dovrebbe essere “il primo passo verso la separazione” dell’Unione dei valori da Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu). Si tratta dei partiti popolari che compongono il principale gruppo di opposizione al Bundestag. L’Unione dei valori è storicamente vicina alle due formazioni, ma da anni Cdu e Csu sono in rotta con l’associazione per la sua virata sempre più a destra. I popolari considerano l’ex direttore del Bfv vicino all’estrema destra, un sostenitore delle teorie del complotto e un propagatore di notizie false. A sua volta, Maassen accusa la Cdu di continuità con il centrismo dell'ex cancelliera Angela Merkel, presidente del partito dal 2000 a 2018. Secondo l'ex funzionario, questa linea tradisce l'appoggio dato dall'Unione dei valori a Friedrich Merz, alla guida della Cdu dal 2021, affinché attuasse una svolta conservatrice nei popolari. (segue) (Geb)