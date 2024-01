Germania: ex direttore intelligence non esclude collaborazione tra il suo partito e Afd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei piani di Maassen, l’Unione dei valori come partito dovrebbe presentarsi alle elezioni in programma nel 2024 in Brandeburgo, Sassonia e Turingia e collaborare con “tutte” le forze “pronte per una svolta politica in Germania”. Al vertice del Bfv dal 2011, Maassen venne collocato a riposo nel 2018 per aver sminuito la gravità dei disordini a sfondo razziale avvenuti a Chemnitz tra l’agosto e il settembre di quell’anno. Alla destituzione del funzionario contribuirono i suoi contatti con Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all’opposizione al Bundestag. Dal 2021, il Bfv classifica Afd come sospetta organizzazione estremista di destra. Tale classificazione vale anche per la sezione del partito in Brandeburgo. In Sassonia e Turingia, i nazionalconservatori sono invece valutati come accertato gruppo di estrema destra. (Geb)