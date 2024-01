Sudan-Kenya: ministero degli Esteri di Khartum richiama ambasciatore a Nairobi per consultazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 gennaio Dagalo ha incontrato ad Addis Abeba l'ex premier e attuale capo dell'organismo direttivo per il coordinamento delle forze democratiche civili sudanesi (Taqaddum), Abdallah Hamdok, con il quale ha firmato una dichiarazione volta a tracciare una tabella di marcia per fermare le ostilità e proteggere i civili dal conflitto scoppiato nell'aprile scorso. La dichiarazione prevede una serie di punti e procedure per proteggere i civili e fermare le ostilità, incluso l’impegno delle Rsf a fermare incondizionatamente le ostilità attraverso negoziati con le Forze armate sudanesi (Saf). In base alla dichiarazione, le Rsf hanno accettato di rilasciare 451 prigionieri come gesto di "buona fede". L’accordo prevede anche l’apertura di percorsi sicuri nelle aree controllate dalle Rsf, la fornitura di garanzie per facilitare il lavoro delle organizzazioni non governative e la preparazione delle condizioni per un ritorno sicuro dei cittadini alle loro case a Khartum e negli Stati del Darfur e del Kordofan. (Res)