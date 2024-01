Gaza: delegazione statunitense in visita oggi al valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione degli Stati Uniti, composta da due senatori e dall'ambasciatore Usa al Cairo, Herro Mustafa Garg, si recherà oggi in visita al valico di Rafah, al confine tra l'Egitto e la Striscia di Gaza, per controllare l’accesso degli aiuti umanitari diretti ai civili palestinesi. Lo ha reso noto il quotidiano egiziano “Youm 7”, secondo cui anche la coordinatrice senior delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza, Sigrid Kaag, visiterà il valico di Rafah la prossima settimana. (Res)