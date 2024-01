Gaza: Olp, Paesi che sostengono sfollamento dei palestinesi sono complici di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per i rifugiati dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) ha affermato che qualsiasi partito, Stato o istituzione che sostenga lo “spostamento volontario” dei civili palestinesi dalla Striscia di Gaza sarebbe “complice dell'occupazione israeliana nello sfollamento forzato e nei crimini di guerra”. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, riportando un comunicato dell’Olp, in cui si legge che “i tentativi di sfollamento israeliani saranno distrutti di fronte alla fermezza, consapevolezza, solidarietà e adesione del nostro popolo ai propri diritti alla libertà e alla creazione di uno Stato palestinese con Gerusalemme come capitale”.(Res)