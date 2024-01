Istat: reddito famiglie +1,8 per cento nel terzo trimestre, consumi +1,2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,8 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,2 per cento. Lo riferisce l’Istat. La loro propensione al risparmio è stimata al 6,9 per cento, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d’acquisto delle famiglie consumatrici è cresciuto rispetto al trimestre precedente dell’1,3 per cento a fronte di un aumento dei prezzi dello 0,5 per cento.(Rin)