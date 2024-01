Ue: Tajani, deve continuare a rappresentare speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L’Europa deve continuare a rappresentare una speranza per tutti noi. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Parigi, dove parteciperà alla cerimonia funebre in onore dell’ex presidente della Commissione europea. “Il tema è quello del futuro: dobbiamo guardare a un'Europa che deve continuare a rappresentare una speranza per tutti noi. Un’Europa che deve essere migliorata, che deve avere una sua politica estera, un suo esercito, che era anche un grande sogno di Silvio Berlusconi”, ha ricordato Tajani. “Un’Europa protagonista che permetta a tutti noi di essere, nel momento della grande sfida globale, meglio tutelati”, ha aggiunto il ministro. (Frp)