Somalia: colloquio telefonico Borrell-Mohamud, ribadito pieno sostegno Ue a sovranità del Paese

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, al quale ha ribadito il “pieno sostegno” dell'Ue all’unità, alla sovranità e all’integrità territoriale della Somalia, nel mezzo delle crescenti tensioni su un accordo portuale tra l’Etiopia e la regione separatista del Somaliland. “Ho riaffermato il pieno sostegno dell’Ue all’unità, alla sovranità e all’integrità territoriale della Somalia. Il Corno d’Africa non ha bisogno di ulteriori tensioni”, ha scritto Borrell su X. La sua dichiarazione è arrivata dopo che la Somalia ha respinto l'accordo siglato lo scorso primo gennaio tra l'Etiopia e il Somaliland per l'utilizzo del porto di Berbera, sul Mar Rosso, in cambio del riconoscimento di Hargheisa come Stato indipendente. La Somalia ha definito l’accordo una “chiara violazione” della sua sovranità e ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché stia al suo fianco. Al fianco di Mogadiscio si sono già schierati l'Unione africana, la Lega araba, gli Stati Uniti, l'Egitto e la Turchia. (Res)