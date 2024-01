Sardegna: Regionali 2024, Solinas non si arrende e aspetta responso da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il centrodestra sardo attende il via libera definitivo da Roma alla candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione, scelto a larga maggioranza dal vertice di ieri a Palazzo Tirso, il presidente in carica, Christian Solinas si affida alle decisioni del tavolo nazionale. Per il governatore sardo, il vertice di ieri “ha registrato una serie di posizioni diversificate. Fratelli d’Italia ha un mandato per chiudere sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, altre forze regionali si sono espresse per la continuità, così come la Lega. Di fatto l’unità della coalizione si costituirà con un ulteriore passaggio sul tavolo nazionale“. Solinas, insomma, spera ancora nell'investitura a guida della coalizione di centrodestra alle Regionali del prossimo 25 febbraio. Se la scelta di Roma dovesse confermare la decisione presa nel vertice sardo di ieri, la conseguenza potrebbe essere quella di uno strappo del Psd’Az. “Il Psd’Az ha degli organi di partito che seguiranno e prenderanno una decisione”, ha spiegato Solinas. Possibile anche una candidatura alternativa per Solinas che potrebbe essere proposto per un collegio “blindato” alle prossime Europee. (Rsc)