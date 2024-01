Roma: a Piazza Navona tutto pronto per il volo della Befana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piazza Navona, a Roma, è tutto pronto per festeggiare l'arrivo della Befana. Nella Capitale, infatti, torna uno degli eventi più attesi da grandi e piccini con la tradizionale Befana che sorvolerà la piazza, che si annuncia gremita, per consegnare pace e serenità. L'appuntamento è per domani, a partire dalle ore 10:30. La befana simbolo della giornata planerà dal cielo in sella alla scopa e atterrerà nella piazza. La banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco farà da contorno e Rossella Santilli, giornalista Rai del Tgr Lazio, condurrà l'evento dal vivo, aiutando i bambini a scovare la Befana fra i tetti di piazza Navona dove si è impigliata. "A Roma per tante generazioni il 6 gennaio era la giornata più importante, da vivere portando i bambini al centro, imboccando piazza Navona da via della Cuccagna o da uno degli altri ingressi, perdendosi nelle fontane del Bernini, nei colori reali e riflessi, nell'odore dei dolci, nell'attesa per l'arrivo della generosa signora della notte", spiega l'assessora alle Attività produttive di Roma, Monica Lucarelli. (segue) (Com)