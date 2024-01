Moldova: Chisinau dovrà pagare quota associativa per ritirarsi dalla Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova lascerà l'8 febbraio l'assemblea interparlamentare della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), ma per finalizzare la procedura dovrà saldare la quota associativa, per un importo di circa 340 mila dollari. Come riferisce il portale d’informazione “Deschide.md”, il ministero delle Finanze di Chisinau ha sottoposto a consultazione un progetto relativo al pagamento della quota dal bilancio statale per l'anno 2024. In totale, nel bilancio statale è stato stanziato un importo di 3,2 milioni di dollari per il pagamento delle quote associative e dei debiti verso le organizzazioni internazionali. Di questa somma, 530 mila dollari saranno destinati al pagamento della quota del Consiglio d'Europa, mentre poco più di 260 mila sono destinati all'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Moldova ha lo status di membro di 59 organizzazioni internazionali e regionali.(Rob)