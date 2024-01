Fvg: GdF Trieste, maxisequestro di integratori alimentari, dadi da cucina e lozioni per capelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale della Guardia di finanza di Trieste, insieme alla sezione antifrode e controlli dell’Ufficio delle dogane, ha effettuato un sequestro di oltre 100 mila dadi alimentari contraffatti e 1.200 flaconi di lozione per capelli falsificati. I prodotti erano arrivati al porto di Trieste dalla Turchia ed erano destinati ad aziende comunitarie del settore. Sequestrati anche circa 11 mila integratori alimentari per i quali il ministero della Salute aveva lanciato un’allerta a livello europeo invitando a non farne uso. Al loro interno era infatti stata accertata la presenza di sildenafil, il principio attivo contenuto nel Viagra. (Frt)