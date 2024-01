Trasporto aereo: Spagna, al via sciopero di 4 giorni del servizio di terra di Iberia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del servizio di terra di Iberia iniziano oggi uno sciopero di quattro giorni, dopo il fallimento dell'incontro di ieri tra i sindacati spagnoli e la compagnia aerea. Si tratta del terzo sciopero indetto dai sindacati dopo quelli previsti a dicembre e poi revocati con l'impegno a proseguire le trattative. La mobilitazione ha costretto Iberia, Iberia Express e Air Nostrum a cancellare più di 444 voli, con conseguenze per oltre 45 mila passeggeri. La compagnia ha già trovato una sistemazione per il 92 per cento di loro, spostandoli su altri voli, date o orari o, se preferiscono, rimborsando loro il biglietto. (Spm)