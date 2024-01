Tunisia: ambasciatore Saggio vede oggi presidente Saied prima di lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore uscente d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, vedrà oggi il presidente della Repubblica, Kais Saied, per un saluto di commiato prima di lasciare il Paese. Lo riferiscono a "Nova" fonti diplomatiche. L'ambasciatore, insediatosi a Tunisi da poco più di un anno, è stato nominato consigliere speciale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 dicembre per succedere all'ambasciatore Francesco Maria Talò, dimessosi in seguito alla diffusione di una conversazione della presidente orchestrata da un duo comico russo. Saggio è stato designato anche coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei per l'Africa ancora in corso di costituzione. (segue) (Tut)