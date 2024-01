Croazia-Serbia: nave colpisce pilastro ponte sul Danubio, chiuso valico di frontiera di Ilok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha chiuso il valico di frontiera di Ilok con la Serbia, a causa del potenziale pericolo per l'attraversamento di veicoli e passeggeri, dopo che nella notte una nave mercantile tedesca ha colpito il pilastro di sostegno del ponte sul Danubio che collega la città serba di Backa Palanka a quella croata di Ilok. Lo riferisce la stampa croata, secondo cui la polizia del luogo ha lanciato un appello ai cittadini affinché utilizzino valichi di frontiera alternativi. Nella notte la nave Antonia ha colpito il pilone portante del ponte e, come riportato in precedenza dall'emittente radiotelevisiva serba "Rts", nella chiatta che trainava, e che a seguito dell'impatto è affondata, c'erano circa mille tonnellate di fertilizzante azotato. Il ministero per la Protezione dell'ambiente ha riferito che sta monitorando la situazione e sta effettuando il campionamento e l’individuazione di tutti i parametri fisici e chimici, al fine di analizzare la qualità dell'acqua per determinare l'impatto dell'accaduto sull'ambiente. (Seb)