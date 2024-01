Gaza: Qatar condanna "punizione collettiva e sfollamento forzato" di Israele contro palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Qatar ha affermato che la "politica di punizione collettiva e di sfollamento forzato" praticata da Israele nei confronti dei residenti di Gaza "non cambierà il fatto che la Striscia è terra palestinese e rimarrà palestinese". In un comunicato stampa diffuso ieri, il ministero qatariota ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale si allinei "con determinazione per affrontare le politiche estremiste e provocatorie dell'occupazione israeliana per evitare la continuazione della spirale di violenza nella regione e la sua estensione al mondo". Il dicastero ha ribadito che l'unica garanzia per raggiungere una pace sostenibile in Medio Oriente è il raggiungimento di una "soluzione giusta e globale alla causa palestinese", secondo l'Iniziativa araba e la soluzione dei due Stati, che "garantisca l'istituzione di uno Stato di Palestina indipendente e vitale" secondo i confini del 1967, con Gerusalemme est come capitale. (Res)