Tunisia: società cinese esprime interesse per progetto estrazione fosfati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia, che produceva 8 milioni di tonnellate nel 2010, in seguito alla rivoluzione del 2011, estrae solamente da 2,7 a 4 milioni di tonnellate all'anno. Il paese nordafricano è passato dal quinto al dodicesimo posto nella classifica dei produttori mondiali. Nel 2020, Tunisi ha persino importato fosfato dall'Algeria per soddisfare il suo fabbisogno. La Compagnie des phosphates de Gafsa (Cpg) ha visto la sua produzione crollare in seguito alla rivoluzione dei gelsomini, a causa della mancanza di investimenti e le ripetute tensioni sociali atte a chiedere posti di lavoro e misure di sviluppo nella regione emarginata del centro-ovest, dove questo minerale viene estratto per la produzione di fertilizzanti. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, fin dal suo insediamento ha chiesto di rilanciare questo settore, descrivendo i fosfati come "oro sotto terra" per il Paese che deve affrontare imponenti sfide economiche. (Tut)