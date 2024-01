Ucraina: Yermak a colloquio con consigliere per sicurezza britannico Barrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha tenuto una conversazione telefonica con il consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito, Tim Barrow. A renderlo noto è stato lo stesso Yermak. "Abbiamo concordato l'importanza di rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina, a cui potrebbe contribuire, in particolare, il Regno Unito", ha scritto Yermak su Telegram. Il funzionario ucraino ha informato Barow delle conseguenze dei recenti massicci bombardamenti che la Russia ha effettuato durante le vacanze di Capodanno. Il capo dell'ufficio presidenziale ha anche elogiato il lavoro produttivo delle squadre ucraine e britanniche sull'accordo per le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, come previsto dalla dichiarazione congiunta di Vilnius dei Paesi del G7. Le parti hanno poi discusso la preparazione del prossimo incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale e dei consiglieri politici dei leader dei Paesi sull'attuazione della formula ucraina per la pace, che si terrà a gennaio a Davos. (Kiu)