Francia: oggi a Parigi cerimonia in omaggio a Jacques Delors presieduta da Macron

- Si tiene oggi nel complesso monumentale degli Invalides, a Parigi, la cerimonia in onore all'ex presidente della Commissione europea, Jacques Delors, morto il 27 dicembre a 98 anni. L'evento, che prenderà il via alle 11 di questa mattina, sarà presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito dall'Eliseo, il capo dello Stato evocherà soprattutto il ruolo svolto da Delors sul piano nazionale. Macron sottolineerà come "la Francia non sarebbe rimasta una potenza sovrana nell'Europa che conosciamo oggi senza Jacques Delors", ha spiegato un consigliere della presidenza francese citato anonimamente dai media locali. Presenti alcuni leader europei, come il primo ministro ungherese Viktor Orban, quello belga Alexander de Croo e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Alla cerimonia ci saranno anche un centinaio di studenti del programma Erasmus giunti da tutta Europa. Dopo l'elogio funebre di Macron, verrà suonata la Sonnerie aux mort dell'Esercito francese alla quale seguirà un minuto di silenzio, l'inno nazionale francese della Marsigliese e quello europeo, l'inno alla Gioia. (Frp)