Regno Unito: carenza di personale costringe la Marina a declassare due navi da guerra

- La Marina militare britannica, a causa della grave carenza di personale, è stata costretta a declassare due navi da guerra, la Hms Westminster e la Hms Argyll. Grazie a quest'operazione, sarà possibile destinare dei militari per formare gli equipaggi delle nuove fregate Type 26. A rivelare la notizia il quotidiano "The Telegraph". Tale decisione, spinta da una crisi di reclutamento nelle Forze armate del Regno Unito, ridurrà il numero di fregate nella flotta britannica a nove fino all'arrivo delle nuove navi. Una fonte governativa ha giustificato la decisione, affermando che consentirà di concentrarsi sugli sforzi volti ad "aggiornare la Marina in una forza combattente moderna" e dotata di strumenti tecnologicamente avanzati. La fonte ha dichiarato: "C'è sempre un contraccolpo emotivo quando le navi che hanno una lunga storia di servizio giungono alla fine della loro vita lavorativa. Loro e i marinai che hanno operato come equipaggi di queste navi hanno reso orgoglioso il paese. Ma declassarle è la decisione giusta. Le nuove fregate Type 26 saranno in servizio prima che queste navi possano essere ristrutturate". (Rel)