Gaza: Mezzaluna rossa, comunità internazionale protegga ospedale Al Amal da attacchi Israele

- La Mezzaluna rossa palestinese ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché intervenga immediatamente per proteggere l'ospedale Al Amal a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, dagli attacchi aerei israeliani. Secondo quanto riferito in una dichiarazione della Mezzaluna rossa palestinese, i raid aerei israeliani sull'ospedale hanno provocato vittime e distrutto la stazione radio dell'edificio, "l'unico mezzo di comunicazione rimasto dopo la cessazione di vari servizi di telecomunicazione nell'area di Khan Yunis". Anche i dintorni dell'ospedale Al Amal sono stati oggetto di intensi bombardamenti per quasi due settimane, mettendo a rischio la vita degli sfollati, si legge nella nota. (Res)