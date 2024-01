Regno Unito: leggero calo della vendita di auto elettriche nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di auto elettriche vendute nel Regno Unito è diminuita per la prima volta lo scorso anno. Secondo i dati pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), e ripresi dal quotidiano "Financial Times", le auto elettriche hanno rappresentato il 16,5 per cento dei nuovi veicoli venduti nel Regno Unito nel 2023, in leggero calo rispetto al 16,6 per cento osservato nel 2022. "Solo un consumatore privato su undici l'anno scorso ha scelto un veicolo elettrico", ha affermato Mike Hawes, capo della Smmt, chiedendo un taglio dell'Iva per riportare le vendite sulla buona strada e raggiungere i nuovi obiettivi del governo. "Dobbiamo considerare gli incentivi per il consumatore privato". Negli ultimi mesi del 2023, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ritardato il divieto di vendita di nuove auto diesel e benzina dal 2030 al 2035, una mossa denunciata da alcuni produttori di veicoli elettrici e dagli attivisti ambientali. Tuttavia, il governo ha mantenuto obiettivi vincolanti per i produttori per aumentare la quota di veicoli elettrici sul totale di quelli venduti: secondo le norme, il 22 per cento dei veicoli venduti quest'anno da ciascuna casa automobilistica nel Regno Unito dovrà essere a emissioni zero, una percentuale che aumenterà ogni anno sino a raggiungere una quota pari all'80 per cento nel 2030. (Rel)