- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEDiretta Fb del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (ore 14.45).VARIENell'ambito del progetto "Natale a Caivano, festeggia con noi la Befana", fortemente voluto dalla Commissione Straordinaria, i cittadini, soprattutto i bambini, del territorio saranno accolti presso antistante il castello medioevale, da artisti di strada, fate, elfi, giocolieri, Babbo Natale, isole delle leccornie, aree didattiche, laboratori, mostre e giochi su tematiche ambientali. Piazza C. Battisti - Caivano (dalle ore 10 alle ore 13.00 e dalle ore 17 alle ore 20).Inaugurazione della nuova sede del Municipio di Bacoli: un corteo attraverserà le vie del centro storico, via Gaetano De Rosa e via Ercole, per poi arrivare alla nuova sede in Piazza Marconi per il taglio del nastro (già operativa dalla seconda metà di dicembre 2023. Raduno androne della vecchia sede del Municipio, via Lungolago 8 - Bacoli (ore 11)."Concerto per l'Epifania" organizzato dall'Università degli studi di Napoli 'Parthenope' in collaborazione con la Fondazione Ravello, la Fondazione Banco di Napoli ed il sostegno di numerosi imprenditori campani, Eduardo De Crescenzo con 'Essenze Jazz’. Teatro di San Carlo - Napoli (ore 20).(Ren)