Iran: attentato a Kerman, Xi esprime solidarietà a omologo Raisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha espresso solidarietà all’omologo dell’Iran, Ebrahim Raisi, dopo l’attentato avvenuto il 3 gennaio nella città sud-orientale di Kerman. Il capo di Stato cinese si è detto “sgomento” dalla notizia, esprimendo sincere condoglianze ai feriti e ai familiari delle vittime. “La Cina si oppone al terrorismo in tutte le sue manifestazioni, disapprova con fermezza attacchi di questo tipo e sostiene con decisione l’Iran nei suoi sforzi a tutela di sicurezza e stabilità”, ha detto Xi. Le due esplosioni, costate la vita a oltre 100 persone, si sono verificate accanto al cimitero, durante una cerimonia per commemorare il quarto anniversario della morte del generale iraniano Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso in un bombardamento statunitense all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. (Cip)