Singapore: ministro Balakrishnan illustra la politica estera di una “nazione improbabile”

- L’approccio di Singapore alla politica estera può essere riassunto in cinque aspetti. Lo ha detto il ministro degli Esteri singaporiano, Vivian Balakrishnan, nel suo discorso al Seminario diplomatico del ministero degli Esteri del Portogallo, ieri a Lisbona, dove è stato invitato dall’omologo Joao Gomes Cravinho. Innanzitutto, “non esiste una funzione speciale unica svolta da una piccola città-Stato che non possa essere sostituita o rimpiazzata. Quindi ricordiamo sempre al nostro popolo che dobbiamo avere successo, dobbiamo essere uniti”, ha esordito il ministro. In secondo luogo ”non saremo uno Stato vassallo” di alcuna superpotenza e ciò significa spendere una parte significativa del prodotto interno lordo nella difesa. “Il terzo punto è fare causa comune con il maggior numero possibile di Paesi” e il quarto è “sostenere il diritto internazionale e il multilateralismo”, ha proseguito Balakrishnan. Infine, ha concluso il ministro, “poiché siamo così piccoli e aperti, dobbiamo essere coerenti”. (segue) (Fim)