Singapore: ministro Balakrishnan illustra la politica estera di una “nazione improbabile” (3)

- Infine, Balakrishnan ha parlato della difficile situazione internazionale. Sulla guerra in Ucraina ha ribadito che l’invasione russa è “una violazione diretta e flagrante della Carta delle Nazioni Unite e una minaccia alla pace e alla sicurezza per tutti i Paesi”. Per quanto riguarda il Medio Oriente, ha definito un “atroce attacco terroristico” quello sferrato il 7 ottobre da Hamas in Israele, cui va riconosciuto “il diritto all’autodifesa”. Tuttavia, ha aggiunto, tutti “dovremmo rispettare il diritto internazionale umanitario e le leggi di guerra”. Infine, Balakrishnan si è soffermato sulla “relazione più importante al mondo in questo momento, quella tra Stati Uniti e Cina”, caratterizzata “da una mancanza di fiducia strategica”. “Tutto ciò ci ricorda che il mondo non è in pace e che i pericoli di calcoli errati e di spirali di escalation sono molto reali”, ha concluso. (segue) (Fim)