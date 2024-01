Myanmar: proiettili vaganti feriscono 5 cinesi, Pechino invia protesta a Naypyidaw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato una protesta al Myanmar dopo che cinque persone sono state ferite da proiettili vaganti provenienti da oltre confine, nel quadro dei combattimenti tra le forze armate agli ordini del governo militare birmano e tre milizie etniche che fanno capo all’opposizione pro democrazia. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin ha espresso “ferma condanna” per l’incidente nella conferenza stampa di ieri, chiedendo ancora una volta alle parti interessate di cessare il fuoco. Stando alla ricostruzione fornita dal quotidiano edito dal Partito comunista cinese “Global Times”, l’incidente si è verificato il 3 gennaio nella cittadina di Nansan, situata nella provincia meridionale dello Yunnan e vicinissima al confine con il Myanmar. I cinque sono stati trasferiti in ospedale. I proiettili sarebbero stati esplosi nel corso dei combattimenti a Laukai, nella regione settentrionale di Kokang. Situata nello Stato di Shan, per anni Kokang è stata una regione fortemente instabile. Alcuni proiettili vaganti provenienti dalla zona sono caduti oltre confine anche nel 2015, ferendo un cinese e quattro birmani. (Cip)