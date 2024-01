Francia: ex premier Philippe resta figura politica più apprezzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia a gennaio la figura politica più apprezzata resta l'ex primo ministro e oggi sindaco di Le Havre, Edouard Philippe, che gode del 41 per cento delle opinioni positive. È quanto emerge dal sondaggio mensile effettuato dall'istituto Elabe per il quotidiano "Les Echos". Philippe perde tre punti rispetto a dicembre, quando era già sceso di altri tre. Sale invece l'attuale ministro dell'Istruzione Gabriel Attal, è passato invece dal 22 al 38 per cento tra maggio e dicembre 2023, per arrivare al 39 per cento questo mese. La leader del Rassemblement National Marine Le Pen è invece terza al 36 per cento. (Frp)