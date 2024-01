Viterbo: aumentano richieste di porto d’armi uso personale ma diminuiscono autorizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più richieste ma meno porti d’arma per uso personale concessi dalla prefettura in provincia di Viterbo. Nel 2023 sono diminuite di circa 20 le autorizzazioni a portare una pistola rispetto all’anno precedente, nonostante l’impennata di richieste arrivate negli uffici di piazza del Plebiscito. Nel 2022, infatti sono stati 94 i rinnovi di porto d’armi e 5 le nuove concessioni. Le pratiche rigettate erano state appena 4. Lo scorso anno (2023) è arrivata una “stretta” alle autorizzazioni ad portare una pistola tanto che, dai dati forniti dalla prefettura di Viterbo, risultano al mese di novembre, rilasciati 74 rinnovi, 4 nuove concessioni, ma ben 72 richieste rigettate. Quest’ultimo dato, quello dei rigetti, comprende evidentemente, anche le 20 richieste di rinnovo non accettate; circa 50 nuove richieste, invece sono state rigettate. Meno porti d’arma, quindi, e probabilmente meno pistole in provincia di Viterbo.(Rer)