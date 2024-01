Napoli: legali eurodeputato Cozzolino, depositata interrogazione parlamentare su Quatargate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare del Pd Andrea Orlando ha presentato una interrogazione sull’inchiesta denominata Quatargate, che ha coinvolto anche l’eurodeputato napoletano Andrea Cozzolino. Lo hanno reso noto i difensori di Andrea Cozzolino, avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco. I legali ricordano che hanno impostato la difesa di Cozzolino su tre motivi. Il primo è di merito: per la difesa “non ci sono fatti riconducibili a lui direttamente in quanto l’accusa si basa su una chiamata in causa tardiva, contraddittoria e non riscontrata di un imputato - che non dà certezza neanche sul luogo e il tempo in cui il fatto corruttivo si sarebbe verificato - grazie alla quale lo stesso imputato si è conquistato il patteggiamento”. (segue) (Ren)