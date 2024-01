Napoli: legali eurodeputato Cozzolino, depositata interrogazione parlamentare su Quatargate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo motivo è procedurale: “Gran parte dell’attività istruttoria si è svolta senza garanzie per gli imputati, il che ha reso stridente il contrasto tra la legislazione italiana e quella belga e ha di fatto impedito, anche a causa della rigidità del quadro regolamentare sul mandato di arresto europeo, un adeguato vaglio da parte della magistratura italiana sul rispetto di garanzie procedurali e diritti fondamentali”, hanno sottolineato gli avvocati. Infine un motivo politico: “Le attività svolte dai servizi segreti belgi e la perquisizione nell'Europarlamento sono avvenute senza che fosse data informazione ufficiali alle istituzioni; l'uso della carcerazione preventiva, le intercettazioni ambientali e telefoniche a carico di europarlamentari coperti da immunità; il controverso patteggiamento di Panzeri, il principale imputato, che ha salvato il suo patrimonio; il fatto che servizi belgi abbiano continuato a indagare anche dopo il passaggio dell'indagine alla magistratura ordinaria, con evidente riferimento a un contesto internazionale che ha determinato l’evento ma è rimasto estraneo all’inchiesta; le dimissioni del giudice istruttore Michel Claise, nel maggio 2023, per un conflitto di interessi (il coinvolgimento di un suo figlio) hanno svelato la matrice politica dell’inchiesta giudiziaria”. “Su tutto questo è giusto e doveroso che le istituzioni italiane chiedano chiarezza, come auspicato opportunamente nella sua interrogazione dall’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando”, hanno concluso gli avvocati. (Ren)