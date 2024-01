Russia: sindaco di Belgorod, attacchi ucraini causano 2 feriti, oltre 30 auto danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di due persone ferite e oltre 30 autovetture danneggiate il bilancio del bombardamento ucraino effettuato nella notte contro la città di Belgorod, in Russia. Lo riferisce il sindaco della città, Valentin Demidov, sul suo canale Telegram. "A seguito del bombardamento di questa notte, secondo le prime informazioni, due uomini sono rimasti feriti. Sono stati ricoverati in ospedale con ferite da schegge: i medici stanno fornendo loro assistenza", scrive il sindaco. "Oltre 30 automobili e circa 130 vetri delle finestre degli appartamenti negli edifici nelle vie Pochtovaya e Makarenko sono stati danneggiati in varia misura", aggiunge Demidov. (Rum)