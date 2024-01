Ucraina: “Wsj”, le immagini da Bucha fecero fallire i negoziati mediati dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano “Wall Street Journal” dedica un articolo a una lunga ricostruzione dei negoziati intrapresi da Ucraina e Russia nel febbraio 2022, subito dopo l’invasione da parte di Mosca del Paese dell’Europa orientale. Anche alla luce delle gravissime difficoltà attualmente affrontate sul campo dalle forze ucraine, e del fallimento della controffensiva militare tentata da Kiev lo scorso anno, tali negoziati sono sempre più spesso additati come un’occasione persa da parte dell’Ucraina di porre rapidamente fine al conflitto, evitando la perdita di centinaia di migliaia di vite umane e limitando le pretese territoriali di Mosca. Secondo il quotidiano statunitense, però, tale parere, unito alle ricostruzioni riguardanti le pressioni occidentali per porre fine a quei negoziati, da parte tra gli altri dell’allora primo ministro britannico Boris Johnson, non bastano a spiegare la complessità degli eventi. Il quotidiano ricorda che i negoziati ebbero inizio pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione russa, il 28 febbraio 2022, nella cittadina Bielorussia di Gomel. Il negoziatore ucraino David Arakhamia, intervistato dal quotidiano, ricorda che durante il primo incontro i negoziatori russi presentarono condizioni che se accolte avrebbero segnato la capitolazione dell’Ucraina: la sostituzione del governo del primo ministro Volodymyr Zelensky; la consegna da parte delle forze armate ucraine di carri armati e sistemi d’artiglieria; e l’arresto e la messa a processo dei “nazisti”, in particolare i membri delle milizie nazionaliste utilizzate per anni da Kiev contro i separatisti russofoni dell’Ucraina orientale. (segue) (Was)