Ucraina: “Wsj”, le immagini da Bucha fecero fallire i negoziati mediati dalla Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ascoltammo, e realizzammo che non erano persone inviate per discutere, ma per ottenere una capitolazione”, ha dichiarato al “Wall Street Journal” un altro dei negoziatori ucraini, il consigliere di Zelensky Mykhailo Podolyak. Ciononostante, Kiev acconsentì a proseguire i negoziati: il 10 marzo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba volò ad Antalya, dove incontrò l’omologo russo Sergej Lavrov. Nei giorni successivi, prima di un nuovo incontro a Istanbul, la situazione sul campo virò però decisamente in favore di Kiev: le forze russe, in difficoltà sul piano logistico, subirono pesanti perdite attorno a Kiev. Per l’intera durata dei colloqui, il tema dell’adesione dell’Ucraina alla Nato fu cruciale: durante i negoziati – scrive il quotidiano Usa – Zelensky avrebbe offerto di rinunciare all’adesione all'alleanza in cambio di garanzie di sicurezza credibili da parte di Occidente e Russia. Proprio allora, i negoziati parvero giungere vicinissimi a un successo, almeno secondo la Russia: stando alla versione degli eventi poi fornita dal presidente russo Vladimir Putin, i negoziatori ucraini a Istanbul avevano accettato quasi tutte le condizioni poste dalla Russia, e gli accordi “erano stati praticamente raggiunti”. Le forze russe- sostenne poi Putin – si ritirarono dalla periferia di Kiev proprio per agevolare un accordo. Kiev sarebbe però tornata sui suoi passi a seguito di forti pressioni dei Paesi occidentali, decisi a far proseguire il conflitto. A far davvero fallire i negoziati – afferma il quotidiano statunitense – fu invece lo sdegno suscitato a Kiev e in Europa dalle immagini dei civili uccisi a Bucha, la cittadina alle porte di Kiev teatro di uno dei peggiori eccidi del conflitto, emerse dopo il ritiro delle forze russe. Sarebbero proprio le immagini di Bucha – afferma il "Wall Street Journal" – ad aver convinto l’allora premier britannico Johnson a premere su Kiev affinché interrompesse i negoziati con la Russia, in linea con la volontà già maturata dal presidente ucraino Zelensky. (Was)