Regno Unito: caso Epstein, attivisti di Republic denunciano principe Andrea per abusi sessuali (2)

- "Abbiamo appena denunciato Andrea alla polizia. Dopo il rilascio dei documenti giudiziari del caso Epstein, sono stati rivelati nuovi dettagli sulle accuse di violenza sessuale e stupro contro il principe Andrea. È tempo che la polizia agisca", ha riferito il movimento antimonarchico su X. Epstein è stato accusato negli Stati Uniti di traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale - un'accusa che, se confermata, comporta sino a 40 anni di carcere - e di associazione a delinquere finalizzata a tale traffico, un reato che costerebbe sino a un massimo di altri cinque anni di detenzione. A luglio del 2019, un tribunale di Manhattan a New York, dopo aver ascoltato la testimonianza di Epstein, ha deciso di trattenerlo in custodia e di non rilasciarlo su cauzione. Alla fine di luglio è stato reso noto che Epstein, pur sottoposto a sorveglianza costante, era stato trovato in una cella di prigione “semicosciente” con ferite al collo che ne provocarono, in seguito, la morte. Secondo le indagini della polizia statunitense, l'ex imprenditore si sarebbe suicidato. (Rel)