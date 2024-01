Ucraina: piloti potranno completare addestramento sugli F-16 negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piloti ucraini che si stanno addestrando a pilotare i cacciabombardieri F-16 in Arizona potrebbero completare l'addestramento entro la fine del 2024. Lo ha affermato il portavoce del Pentagono Patrick Ryder nel corso di una conferenza stampa. “Come sapete, a seconda delle abilità del pilota, il tempo necessario può variare da cinque a otto mesi. E dunque prevedo che ad un certo punto verso la fine di quest’anno inizieremo a vedere questi piloti diplomarsi, anche se non ho date precide da fornirvi”, ha detto il portavoce. Ryder ha dichiarato che al momento i piloti ucraini in Arizona si stanno ancora concentrando sullo studio dei fondamentali tramite lezioni e simulatori, e che solo successivamente procederanno all’addestramento di volo.(Was)