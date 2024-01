Libia: Bathily (Onu), fine presenza militare straniera quando ci sarà un governo legittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà possibile porre fine alla presenza militare straniera in Libia solo quando ci sarà un governo legittimo che controllerà l'intero territorio del Paese. Lo ha dichiarato Abdoulaye Bathily, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, in un'intervista all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Il prerequisito per la formazione di un esercito libico unificato e per il ritiro di tutti i combattenti stranieri è una soluzione politica che sostenga l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2020, ha ricordato il rappresentante speciale. "È impossibile fare progressi reali nell'unificazione delle istituzioni militari e di sicurezza finché permane la divisione politica e non sarà garantita la legittimità istituzionale", ha dichiarato Bathily. "La fine della presenza militare straniera nel Paese non potrà essere raggiunta finché non ci sarà un'autorità legittima che estenda il suo controllo su tutto il territorio libico e che goda della fiducia di tutti i libici", ha sottolineato l’inviato dell’Onu. Bathily ha tuttavia ammesso che ciò che ha sentito dai leader militari della Commissione militare mista nel formato 5+5 è incoraggiante. "In tutti i nostri incontri, ho percepito il loro alto senso di patriottismo. Hanno espresso la volontà di riunire l'esercito libico quando la divisione politica sarà risolta e le istituzioni legittime saranno elette", ha spiegato il rappresentante delle Nazioni Unite. (Rum)