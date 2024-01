Libia: Bathily (Onu), deterioramento situazione in Sahel complica rimpatrio mercenari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deterioramento della situazione nel Sahel e in Sudan ha indebolito gli sforzi volti a favorire il ritorno nei rispettivi Paesi di origine di mercenari e combattenti stranieri presenti oggi in Libia. Lo ha dichiarato Abdoulaye Bathily, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, in un’intervista all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. "Per quanto riguarda i mercenari, le forze e i combattenti stranieri, la Commissione militare mista ha compiuto alcuni progressi grazie ai comitati di collegamento istituiti con alcuni Paesi vicini come Ciad, Niger e Sudan", ha dichiarato Bathily. "Ma il deterioramento della situazione in Sudan e nel Sahel ha compromesso gli sforzi per predisporre il ritorno dei mercenari e dei combattenti stranieri nei loro Paesi", ha sottolineato l’inviato dell’Onu. “Ci sono altre forme di presenza militare straniera che richiedono ancora più lavoro e, soprattutto, una reale volontà di ripristinare e rispettare la sovranità della Libia", ha aggiunto Bathily. (Rum)