Usa: Democratici, società di Trump hanno ricevuto 8 milioni di dollari da governi stranieri

- Le società dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da entità straniere in 20 Paesi, secondo un nuovo rapporto presentato dai Democratici della Commissione per la supervisione della Camera dei rappresentanti Usa. Stando agli autori del rapporto, i pagamenti, effettuati nell’ambito di contratti e quando Trump aveva consegnato le attività alla gestione di un fondo fiduciario, potrebbero nondimeno violare un divieto costituzionale sui finanziamenti da governi stranieri. La maggior parte dei fondi, circa 5,6 milioni di dollari, proverrebbe da entità cinesi. I Democratici sostengono che l’importo totale del denaro giunto alle attività di Trump dall’estero potrebbe essere anche maggiore, e hanno contestato alla società contabile di Trump, Mazars, di aver consegnato i documenti richiesti solo quattro mesi dopo una lunga battaglia legale che l'aveva costretta a conformarsi a una richiesta di accesso agli atti del Congresso. Il rapporto sostiene che dai documenti contabili emerga “una sorprendente rete di milioni di dollari in pagamenti effettuati da governi stranieri e dai loro agenti direttamente alle attività commerciali di Trump, mentre il presidente Trump era alla Casa Bianca”. Il denaro sarebbe giunto principalmente alle attività di Trump nel settore alberghiero e immobiliare: gran parte dei fondi contestati dai Democratici, 5,4 milioni di dollari, sono infatti riconducibili a un regolare contratto di locazione sottoscritto dalla Industrial and Commercial Bank of China (Icbc) per un contratto di locazione triennale di uffici presso la Trump Tower a Manhattan, e il resto del denaro.(Was)