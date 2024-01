Indonesia: scontro tra treni per pendolari, morte almeno tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone hanno perso la vita in Indonesia a causa dello schianto di due treni per pendolari. L’incidente è avvenuto stamattina a Cicalengka, a Bandung, nella provincia di Giava Occidentale. I due treni viaggiavano in sensi opposti sul medesimo binario. Due delle vittime sarebbero i conducenti dei due treni, secondo quanto riferito dal direttore generale per i trasporti ferroviari del ministero dei Trasporti indonesiano, Mohamad Risal Wasal.(Fim)